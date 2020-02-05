Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 6. son bölüm linki full kesintisiz izle...

HEKİMOĞLU 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu, İpek’le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir.



İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibi olacak mıdır? Orhan ve Mehmet Ali bu vakaya neden farklı tepkiler vermiştir? Evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır? Mehmet Ali’nin bileğindeki hissizliğin sebebi nedir? Hekimoğlu ve ekibi bu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?



HEKİMOĞLU 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





HEKİMOĞLU 6. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE





