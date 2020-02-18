Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Hekimoğlu dizisi 8. bölüm fragmanları izle
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanları ile ekrana gelecek. Salı akşamları ekrana gelen Hekimoğlu dizisi 8. yeni bölümde Ateş Hekimoğlu yılın en önemli at yarışı için iki özel davetiye alır. Orhan'a teklifi götüren Ateş Hekimoğlu, Orhan'ın red cevabının ardından Zeynep'e bu teklifi götürür. Bu teklif Zeynep tarafından heyecanla karşılanır. Öte yandan Valide Atik Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Hekimoğlu dizisi 8. bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D ekranında...
Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Salı akşamları Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Hekimoğlu dizisinde bu hafta Ateş Hekimoğlu, yılın en önemli at yarışı için iki özel davetiye alır. Orhan'ı yarışa davet eden Ateş Hekimoğlu red cevabının ardından teklifi Zeynep'e götürür. Öte yandan hastanede iki ayrı vaka incelenmektedir. Boksör olan Hamza Ertürk'e ihtiyacı olan böbreği verebilmek için eşi Leyla'nın doğmamış bebeğinden vazgeçmesi gerekmektedir. Boksör Hamza her ne pahasına olursa olsun bebeği istediğini Ateş Hekimoğlu'na ispatlar. Yeni ilaç mümessili Ateş Hekimoğlu'na ulaşabilmek için Mehmet Ali'ye kanca atar. Durumun farkında olan Ateş Hekimoğlu bir olayda daha haklı olmanın gururunu yaşayacaktır.
HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU
İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.
HEKİMOĞLU DİZİSİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.
HEKİMOĞLU DİZİSİ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI
HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?
Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.
İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.
HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?
Timuçin Esen
Ateş Hekimoğlu
Okan Yalabık
Orhan Yavuz
Ebru Özkan Saban
İpek Tekin
Kaan Yıldırım
Mehmet Ali Çağlar
Aytaç Şaşmaz
Emre Acar
Damla Colbay
Zeynep Can