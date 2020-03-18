Hekimoğlu son bölüm izle... Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı...

Hekimoğlu 12. bölüm dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu’nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler.

Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap, Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 yaşında kalp krizi geçiren Ceyda yatırılır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu girdabın içine sürükleniyor! Vahap, Hekimoğlu'na içinden çıkılması zor bir teklif sunar. Hekimoğlu ya Vahap'ın istediğini yapacaktır ya da ekibinden bir kişiyi feda edecektir. Bu zor kararın sonucunda Hekimoğlu Vahap'ın istediğini yapmaya karar verir. Ancak sonrasında öyle bir şey olur ki bütün dengeler tam aksine döner. Hekimoğlu ekipten kimi gönderecek?