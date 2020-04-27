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27.04.2020 - 03:16 |

Hem De Nasıl Yazılır? Hemde Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hem De Kelimesinin Doğru Yazılışı

Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Hem De kelimesidir. Peki Hem De kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.

Hem De Nasıl Yazılır? Hemde Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hem De Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Hem De kelimesidir.

HEM DE NASIL YAZILIR?

Halk arasında birçok kelime kullanırız. Ama bazen nasıl yazıldığı bilinmemektedir. Mesela Hem de nasıl yazılır? Bir ya da birkaç öğeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek ya da anlamı güçlendirmek için kullanılır. Bu kelime genellikle Hemde şeklinde yanlış yazılmaktadır. “Hem de” kelimesi ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığını derledik. Bugün gerek sosyal medya paylaşımlarında gerekse internette yer alan metinlerde bu sıfat tamlamasıyla ilgili ne denli yazım yanlışları yapıldığı hemen göze çarpmaktadır

Hem de sözcüğünün yazımı ile ilgili birçok kez hataya düşülmektedir. Birleşik mi yoksa ayrı mı yazacağım diye kararsız kalan kişiler ilk olarak TDK’nın resmi internet sitesine giderek sorgulama yapar. Türk Dil Kurumu’nun yanı sıra bu başlık altından da ‘Hemde’ şeklinde bitişik yazılması hatalı olup, kelimelerin ayrı yazılması gerekir. TDK’ya göre Hem de sözcüğü ayrı olarak yazılmaktadır. Kelimenin diğer yazım şekilleri yanlıştır. Lütfen Türkçemizi düzgün kullanmaya özen gösterelim. Doğru kullanımı “Hem de”şeklinde olmalıdır. Bu şekilde dikkate alındığında Hem de kullanmak doğrudur ki TDK’da bu şekilde geçmektedir.

Bu sözcüğün doğru yazımı ve örnek cümlelerde kullanımı hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Hemde (Yanlış kullanım)

Hem de ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gelecekler, hem de bugün gelecekler.

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