Hemşireden hemşireye Kovid-19 desteği

‘Mücadele edeceğiz’

Kovid-19’u yendikten sonra da görevine dönen Yıldırım, kendisi gibi Kovid-19’a yakalan hemşire Zorlu’ya destek verdi. Zorlu da, mesai arkadaşlarının moral ve destekleriyle Kovid-19’u yendi. Yıldırım, Kovid-19’a yakalandığı süreçte yaşadıklarını Milliyet’e şöyle anlattı: “Hastalık önce grip belirtisi gibi başladı. Ama farklıydı. Daha fazla kas ağrısı, daha fazla halsizlik, bitkinlik, bulantılar başladı. Hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne başvurdum. Yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Tedavim başladı. Eşim Diyarbakır’da polis memuru. Tayin sıkıntısı var, ayrı şehirlerde kalıyoruz maalesef. Bu süreçte eşim izin aldı, çocuğumuza baktı. Annem, babam çok korktular. Şu an iyiyim. İşimin başındayım. 14 günde atlattım. Göreve başlayalı 2 hafta oldu. İyileştikten sonra meslektaşıma destek vermek istedim. Onun da bir çocuğu var. Ailesinden ayrıydı. Onun için de zordu. Destek olmak istedim. Hemşire arkadaşım Zorlu da hastalığı yendi. Hemşire olarak tabii ki süreç içerisinde çok korktum ama biz hemşireyiz. Korkuyoruz ama endişe yapmadan, önlemlerimizi alarak bu süreci geçireceğiz.”