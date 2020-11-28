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28.11.2020 - 07:00 |

‘Her 3 kadından biri şiddet görüyor’

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında yer aldıklarını söyledi.

‘Her 3 kadından biri şiddet görüyor’

Balıkesir’de partililerle bir yürüyüş gerçekleştiren Nazlıaka, Türkiye’de her üç kadından birinin şiddet gördüğünü ifade etti. Parti olarak tüm şiddet mağduru olan kadınların ve ailelerin yanında olduklarını ifade eden Nazlıaka, yargı kararlarını caydırıcı olmadığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Şunu çok net görüyoruz, duruşmalarda aileleri yalnız bırakmadığımızda katilleri cesaretlendirecek bazı yargı kararları çıkıyor ve adeta şiddet görmüş kadınlar o şiddeti hak etmiş gibi birtakım  savunmalar yapılıyor. Sırf eve geç gitti, kırmızı ruj sürdü, kahkaha attı diye kadına şiddet uygulayan erkeğe tahrik indirimi uygulanıyor. Mahkemede efendi durarak kravat taktığı için erkeğe iyi hal indirimi yapılıyor. Bu eşitsizlikle, adaletsizlikle hep birlikte mücadele edeceğiz.” l AA

 

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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