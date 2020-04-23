23.04.2020 - 17:41 |
Hergün Nasıl Yazılır? Her Gün Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Her gün Kelimesinin Doğru Yazılışı
Gerek günlük hayatta gerekse de yazışma dilinde pek çok kelime kullanıyoruz. En çok kullandığımız kelimelerden biri de hergün kelimesidir. Hergün kelimesinin yazılışını kimi zaman yanlış yapıyoruz kimi zaman da doğru yapıyoruz. İmla kuralları açısından baktığımızda kelimelerin doğru yazılışı oldukça önemlidir. Peki, hergün kullandığımız bir kelime olan hergün kelimesi TDK'ya göre nasıl doğru yazılıyor? Hergün nasıl yazılır? Her gün TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Her gün kelimesine ait tüm bilgiler.
Her gün kelimesinin doğru yazımı gerek internette gerekse de farklı Türkçe sözlükten araştırılmaktadır. Her gün kelimesinin doğru yazımı TDK sözlüklerinde yer almaktadır.
Her gün TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Her gün kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılmaktadır. Doğru yazılışı Her Gün şeklindedir. Sıklıkla bitişik yazıldığı dönemler de olsa da doğrusu Her Gün şeklindedir.
Her gün Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Doğru yazımına örnek bir cümle; Spora başladık, hafta içi her gün spora gideceğiz.
Yanlış yazımına örnek bir cümle; Bundan böyle hergün sahilde yürüyüşü yapacağız.
Her gün Nedir?
Her gün demek süreklice olan süreklilik durumunu belirten kelimedir.
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