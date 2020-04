Hergün Nasıl Yazılır? Her Gün Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Her gün Kelimesinin Doğru Yazılışı

Her gün kelimesinin doğru yazımı gerek internette gerekse de farklı Türkçe sözlükten araştırılmaktadır. Her gün kelimesinin doğru yazımı TDK sözlüklerinde yer almaktadır.

Her gün TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Her gün kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılmaktadır. Doğru yazılışı Her Gün şeklindedir. Sıklıkla bitişik yazıldığı dönemler de olsa da doğrusu Her Gün şeklindedir.

Her gün Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Doğru yazımına örnek bir cümle; Spora başladık, hafta içi her gün spora gideceğiz.

Yanlış yazımına örnek bir cümle; Bundan böyle hergün sahilde yürüyüşü yapacağız.

Her gün Nedir?

Her gün demek süreklice olan süreklilik durumunu belirten kelimedir.