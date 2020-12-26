MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Herkesi peşine taktı! Sözleri şaşkına çevirdi
ABONE OL
26.12.2020 - 11:39 | | İHA

Herkesi peşine taktı! Sözleri şaşkına çevirdi

 Antalya’da uygulama noktasında polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetine bir süre önce alkolden alı konulan sürücü yine alkollü araç kullanmaktan yakalanırken polise, "Ben de memur çocuğuyum abi sizleri seviyorum" dedi.

Olay dün saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu Duraliler Kavşağı'nda meydana geldi. Yanında kız arkadaşı Zeynep Ö. de bulunan Gökhan Ok, 15 ABD 671 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru yola çıktı. Tünektepe uygulama noktasına gelen Ok, polisin ’dur’ ihtarına uymadı ve hızla uzaklaşmaya başladı. Ok’u uygulama noktasındaki ve bölgedeki çok sayıda polis ekibi takibe başladı.

Batı Çevre Yolunda hala polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan Gökhan Ok, kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye de düşüren makas atan Ok, ile polis arasında kovalamaca başladı. 3 kırmızı ışık ihlali yapan Ok, onlarca polis ekibini peşine taktı. Motosikletli Yunus timleri, aracı Duraliler Kavşağı’nda durdurmayı başardı. Güvenli bölgeye çekilen araçtan indirilen Gökhan Ok’un alkollü olduğu ve ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Kelepçelenen Ok, polislere, “Abi ben de memur çocuğuyum, sizleri seviyorum” dese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Ekip aracına alınan Ok, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeynep Ö, ise uzun süre aracın içinde bekledi. Araç çekici yardımıyla polis merkezine çekilirken, Zeynep Ö ise arkadaşlarıyla bölgeden ayrıldı.

Gökhan Ok, bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve bugünde yine hem alkollü hem de ehliyeti olmadığı için polisin ihtarına uymadığı öğrenildi.

Gökhan Ok’a, ‘Dur’ ihtarına uymama, 3 kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan idari işlemin yanı sıra adli işlemin de yapılacağı belirtildi.

Herkesi peşine taktı Sözleri şaşkına çevirdi

Herkesi peşine taktı Sözleri şaşkına çevirdi

Kurtlara meydan okuyan köpeklerin acı sonuSürü halinde gezen kurtlar karşılarına çıkan köpekleri parçalayarak telef etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gören oraya koştu! 'Vurunca yan yattı'

Gören oraya koştu! 'Vurunca yan yattı'

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet