HES kodu alma | HES kodu nasıl alınır? ÖSYM'den HES kodu kararı...

Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok bölgeye girişlerde HES kodu isteniyor. İlk olarak yolculuk ve bilet işlemleri için istenilen HES kodu, ÖSYM sınavları için de gerekli olmuştu. ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Artık sınav görevlilerinden de HES kodu alınacak. Peki, HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

ÖSYM'DEN HES KODU AÇIKLAMASI

Başkanlığımızca uygulanacak sınavlarda sınav görevi almak isteyen görevlilerden HES kodu bilgisi alınacaktır. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle görevlilerin, sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. HES kodunun nasıl edinileceğine ilişkin bilgi, Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Görevliler edindikleri HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Görevli İşlemleri Sisteminde (GİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine (GİS) kaydedilen görevliler, sınav görevi tercihi yapabileceklerdir.