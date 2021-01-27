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27.01.2021 - 11:21 |

HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu alma SMS, e-devlet, uygulama ile

HES kodu nedir, nasıl alınır? Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında toplu taşımaya binmek için HES kodu gerekiyor. İstanbulkart ile HES kodu eşleşmesi yapmayan vatandaşların toplu taşımaya binmesi yasak. Peki, HES kodu nasıl alınır, HES kodu ile İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır? İşte detaylar.

HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu alma SMS, e-devlet, uygulama ile

HES kodu ile İstanbulkart eşleşmesi zorunlu hale geldi. Eşleştirme yapmayan kişiler toplu taşımaya binemeyecek. Peki, HES kodu ile İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır? HES kodu nedir, HES kodu alma yöntemleri nelerdir? İşte HES kodu ile ilgili merak edilen detaylar...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınıza hes kodu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresine girmeniz gerekiyor. Ardından İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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