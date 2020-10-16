HES kodu nasıl alınır? Mesaj ve e-Devlet ile HES kodu alma ekranı için TIKLA!

HES kodu, seyahat ve sınavlar gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kullanılması bazı alanlarda zorunlu olan HES kodunun nasıl alınacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS ve e-Devlet HES kodu alma ekranı...

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

E-DEVLET'TEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.