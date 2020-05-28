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28.05.2020 - 10:55 |

HES kodu nedir, Hes kodu nasıl alınır?

HES kodu Covid-19 pandemi sürecinde seyhat için olmazsa olmazlardan biri... Sağlık Bakanlığınca onay verilmeyen yolcular seyahat edemezken henüz bu kod hakkında bilgi sahibi olmayanlar 'Hes kodu nedir, Hes kodu nasıl alınır?' sorusunu soruyor.

HES kodu nedir, Hes kodu nasıl alınır?

Belirli bir süre boyunca geçerli olan HES kodu için yoğun bir ilgi söz konusu... Yolculuklar için gerekli olan bu kodu vatandaşlar almak için çaba sarf ediyor. Şu sıralar sıklıkla 'HES kodu nedir, Hes kodu nasıl alınır?' sorusuna cevap aranıyor.

HES KODU NEDİR, HES KODU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Salgınla bulaşan hastalıklarla ilgili, sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda, özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden, HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. "dedi.

HES kodlarının kişiye özel üretilen tekil kodlar olduğunun altını çizen Koca, kontrolü ve yönetiminin kişinin elinde olacağını vurguladı.

T.C. kimlik numarası gibi sabit olmadığını, her paylaşımda farklı bir kodun oluşturulacağına dikkati çeken Koca, kod sayesinde kimsenin kimlik numarası gibi kişisel bir bilgiyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacağının altını çizdi.

HES kodu nedir, Hes kodu nasıl alınır


Mobil uygulama ve HES kodunun, önümüzdeki günlerde yaygın kullanımının hayatı kolaylaştıracağını aktaran Koca, Kovid-19'un sadece sağlık değil sosyal hayatı, çalışma hayatı ve insan etkinliğinin birlikte gerçekleştiği alanların neredeyse tamamını içerecek tedbirler gerektirdiğini anlattı.

Salgın boyunca sadece insanların hasta olmadığını, riskle sadece kişilerin karşılaşmadığını, ekonomilerin de ticaretin de eğitimin de salgın karşısında zayıf düştüğünü söyleyen Koca, salgınla mücadelenin bir cephesinin de kültürel hayattan ekonomiye bütün hayatın yeniden sağlık bulmasını amaçlayacağını dile getirdi.

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