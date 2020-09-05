Hes kodu nedir, nasıl alınır? İşte HES kodu alma uygulama, sms ve e devlet ile
HES kodu nedir? Kovid-19 salgını nedeniyle birçok alanda kullanılan HES kodu nedir, nasıl alınır? İlk olarak ulaşımda, uçak ve otobüs biletleri alımında istenilen HES kodu artık birçok alanda isteniyor. ÖSYM, sınav başvurularında HES kodu istiyor. Peki, HES kodu nasıl alınır?
Kovid-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde öğrenmeye yarayan HES kodu sınavlara girerken ya da bazı bölgelere giriş çıkışlarda gerekiyor. İşte merak edenler için HES kodu alımı ve detayları...
HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
SMS İLE HES KODU ALMA
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.
E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.