MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma | HES Kodu sorgulama nasıl alınır?
ABONE OL
14.01.2021 - 09:55 |

HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma | HES Kodu sorgulama nasıl alınır?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınına karşı alınan ilk önlemlerden biri olan Hayat Eve Sığar uygulaması oldu. Kısaca HES olarak adlandırılan Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden herkese kişisel olarak HES kodu verilmeye başlandı. Koronavirüse yakalanan veya yakınındaki birinin salgınla mücadele ettiği anlaşılan ve buna göre eönlemler almak için alınması gereken HES kodu artık İstanbulkartlara da eşleştirileek. Durum böyle olunca henüz HES kodu almayan vatandaşlar yada HES kodunun süresi bitmiş olan vatandaşlar HES kodu nasıl alınır arayışına geçti. İşte SMS, e-devlet, uygulama üzerinden HES kodu alma işleminin adım adım detayları...

HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma | HES Kodu sorgulama nasıl alınır?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir. Peki HES kodu sorgulama nasıl alınır? İşte HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma...

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS atılır.

HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma | HES Kodu sorgulama nasıl alınır

E DEVLET İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

T.C numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yaptıktan sonra 'https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme' linki üzerinden adımları izleyerek Hes kodu alabilirsiniz.

E-DEVLETTEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır.

Butona basılınca kod oluşturma ekranına geçiş yapılır.

HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma | HES Kodu sorgulama nasıl alınır

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İstanbulkarta hes kodu eşleştirme nasıl yapılır? Saatler kaldı! İstanbulkarta hes kodu ekleme zorunlu mu, ne zamana kadar yapılması gerekiyor?
50 kiloluk gübre torbası çiftçinin üzerine düştüMardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çiftçi raylı sistemden gelen 50 kiloluk gübre torbasının üzerine düşmesi sonucu römorktan aşağı düştü. Kazayı ucuz atlatan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza!

Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Son dakika: Fuhuş anlaşması böyle bitti! Bir anda otel odasına daldılar

Son dakika: Fuhuş anlaşması böyle bitti! Bir anda otel odasına daldılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet