HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma | HES Kodu sorgulama nasıl alınır?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir. Peki HES kodu sorgulama nasıl alınır? İşte HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma...

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS atılır.

E DEVLET İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

T.C numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yaptıktan sonra 'https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme' linki üzerinden adımları izleyerek Hes kodu alabilirsiniz.

E-DEVLETTEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır.

Butona basılınca kod oluşturma ekranına geçiş yapılır.