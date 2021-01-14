HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma | HES Kodu sorgulama nasıl alınır?
Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınına karşı alınan ilk önlemlerden biri olan Hayat Eve Sığar uygulaması oldu. Kısaca HES olarak adlandırılan Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden herkese kişisel olarak HES kodu verilmeye başlandı. Koronavirüse yakalanan veya yakınındaki birinin salgınla mücadele ettiği anlaşılan ve buna göre eönlemler almak için alınması gereken HES kodu artık İstanbulkartlara da eşleştirileek. Durum böyle olunca henüz HES kodu almayan vatandaşlar yada HES kodunun süresi bitmiş olan vatandaşlar HES kodu nasıl alınır arayışına geçti. İşte SMS, e-devlet, uygulama üzerinden HES kodu alma işleminin adım adım detayları...
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir. Peki HES kodu sorgulama nasıl alınır? İşte HES Kodu SMS, e-devlet, uygulama ile alma...
SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ
HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS atılır.
E DEVLET İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ
T.C numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yaptıktan sonra 'https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme' linki üzerinden adımları izleyerek Hes kodu alabilirsiniz.
E-DEVLETTEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ
HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır.
Butona basılınca kod oluşturma ekranına geçiş yapılır.