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15.01.2021 - 09:02 |

Son gün geldi! İstanbulkarta hes kodu nasıl eşleştirilir - yüklenir? Toplu taşımada HES kodu şartı

İstanbulkarta hes kodu nasıl tanımlanır sorusu bugün artış gösteriyor. Bugün son gün olması nedeniyle İstanbulkarta hes kodu yüklemeyen vatandaşlar arayışa geçiyor. Peki İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İşte adım adım anlatımı...

Son gün geldi! İstanbulkarta hes kodu nasıl eşleştirilir - yüklenir? Toplu taşımada HES kodu şartı

Milyonlarca İstanbullunun büyük merakla araştırdığı İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Özellikle sürenin sona ermesine kısa bir süre kala, işlemini tamamlayamayan vatandaşlar İstanbulkarta hes kodu ekleme nasıl yapılır, zorunlu mu, ne zamana kadar yapılması gerekiyor sorularını peş peşe soruyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında yer alan İstanbulkarta hes kodu yükleme işlemi gündemden düşmüyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirtilen son gün tarihi ve adım adım yapılması gereken işlemler...

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınıza hes kodu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresine girmeniz gerekiyor. Ardından İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN İSTENEN BİLGİLER

TCKN

Ad

Soyad

Doğum Tarihi

Mail Adresi

Kart Numarası

Telefon Numarası

Hes Kodu

İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Son gün geldi İstanbulkarta hes kodu nasıl eşleştirilir - yüklenir Toplu taşımada HES kodu şartı

İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRME ZORUNLU MU?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işlemi zorunlu. Aksi takdirde toplu taşıma kullanamazsınız.

İSTANBULKART HES KODU EKLEME NE ZAMANA KADAR?

İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi yarın sona eriyor. İBB'nin de belirttiği gibi 15 Ocak tarihinden sonran hes kodu eklemeyen İstanbulkart ile yolculuk yapılamayacak.

İstanbullular güne karla başladıİstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.
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