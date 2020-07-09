Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim modeli nasıl uygulanır?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarının hala istenilen seviyenin çok uzağında olması nedeniyle gündeme dair birçok soruya yanıt veren Bakan Koca aynı zamanda MEB tarafından yayımlanan takvime göre okulların açılacağı 31 Ağustos tarihine dair açıklamalarda bulundu. Şu an için okulların 31 Ağustos tarihinde açılmasının bir sorun oluşturmayacağını dile getiren Bakan Koca salgının seyrinde bir değişiklik olması halinde farklı eğitim modellerinin devreye sokulabileceği bu eğitim modelleri arasında online, uzaktan eğitim ve Hibrit yöntemleri uygulanabilir açıklamasında bulundu. Peki Hibrit eğitim modeli nedir?

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır

Online : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.

Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.

Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.