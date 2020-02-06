Hijyenik akın!



Uzmanların, virüsten korunmak için filtre özellikli maske tavsiyesi ve el temizliğine dikkat edilmesi uyarıları maskelere ve el dezenfektanlarına olan ilgiyi artırdı. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, dünyaya sattığı maskeleri ülkedeki aşırı talepten dolayı bu kez ithal etmeye başladı. Türkiye’de de antibakteriyel sabun, ıslak mendil, el temizleme ürünleri, kolonya ve maske çeşitleri yok satıyor. Sektör temsilcileri tüketicilerin en çok filtreli maske sorduğunu belirtiyor. Bazı maske üretimi yapan firmalar ise üretim kapasitelerinin dolması nedeniyle bir süreliğine maske siparişi almadıklarını açıklıyor.



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, hijyenik ürünlere ilginin yoğun olduğunu açıkladı.

Hijyenik ürünlerde üretim kapasitesinin de iyi olduğunu belirten Pelister, “Talep de arttı. Çin’den maske siparişleri geliyor. Çoğu ürünümüzü Çin’den alıyoruz. Bir tedarikçiye bağlanmanın iyi bir şey olmadığını gördük. Özellikle medikal ürünlerde koruyuculukları ve yerlileşme oranlarını artırmamız gerekiyor. Böylece bu ürünler de ihracatımız da artacaktır. N95 denilen maske türünün tercih edilmesi gerekiyor. Maske ihtiyacı yönünde kapasite artışlarına gidenler de var” diye konuştu.



Bol bol el yıkanmalı



2019 yılında sabun hariç temizlik ürünlerinde 481 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Pelister şöyle devam etti: “Ocak 2020’de aynı ürün grubunda 38.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla göre ocak ayı bazında yüzde 20’lik artış söz konusu. Virüsün yayılma hızıyla tedavi yöntemlerindeki gelişmelere bağlı olarak bu durum değişiklik gösterebilir.”



Cihan Hijyen Ürünleri’nden bir yetkili ise, maske ve el dezenfektanı satışların artış olduğunu belirtti. Yetkili, “Daha çok kurumsal yapılarda maske ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Şu an Çin’den maske gelmediği için stoklar yönünde sıkıntılar meydana geliyor. Hijyen ürünlerinde ise bir sorunumuz yok. Yeterli ürünümüz bulunuyor. El dezenfektanları için çok arıyorlar” dedi.



Salgınlara karşı önlem almak amacıyla hijyen markaları farkındalığı artırmak için çalışmalar yapmaya başladı. Bu yönde reklam ve billboard ilanları veren markalar ‘salgına karşı el yıkama’ alışkanlığını artırmayı öneriyor. Tüketiciler de antibakteriyel sıvı sabun ya da dezenfektan ürünlere yöneliyor.



Maske fırsatçısına dikkat!





Karbon filtreli maskelere vatandaşların ilgisi arttı. Online alışveriş sitelerinde maskelerin fiyatları değişiklik gösteriyor. Bazı sitelerde maskelerin ‘koronavirüse karşı koruyucu’ olduğu belirtiliyor. Filtreli maskelerin fiyatları ise 7 liradan başlayıp 70 liraya kadar çıkıyor.



Medikal ürün satışı yapan firmalar maskelere yoğun talep olduğunu belirtiyor. Stokların azaldığını ve ürün fiyatlarını artırdıklarını söyleyen satıcılar, en çok filtreli maske sorulduğunu dile getiriyor.



Fahiş fiyatlar...



Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, koronavirüs ve mevsimsel hastalıklar nedeniyle maske kullanmak isteyen vatandaşların taleplerini dolandırıcıların fırsata çevirmeye başladığını belirtti. Online alışveriş sitelerinde ilanlar vererek bazı dolandırıcıların tüketicileri mağdur etmeye başladığını dile getiren Koçal, “Maskeler ve koruma ilaçları fahiş fiyatla satılmaya başlandı. Ve bunların ne derece koruyucu etkileri olduğu dahi bilinmiyor. Verilen siparişler gönderilmiyor veya alakasız bir ürün gönderiliyor” dedi.