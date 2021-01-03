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03.01.2021 - 08:38 | | DHA

Hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul Ataşehir'de bir hurdalıkta yabancı uyruklu kişilerin barakasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken hurdalığın çevresinde oturanlar panik yaşadı.

Hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi Kireç Sokak üzerinde bulunan hurdalıktaki barakada 07.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre barakada kalan yabancı uyruklu kişilerin ısındığı elektrikli soba devrilerek yangına neden oldu.

Çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevre binalarda oturanlar panikle dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bir mahalle sakini  "Burası hurdacı olarak kullanılıyor. Evim burada, sabah kalktım. Arabam burada çekeyim dedim yangın çıkmış. Yangın içeride ısıtıcıdan çıkmış. Bu saate kadar yatmıyorlar. İçeride ısıtıcı varmış, o yere düşüyor" dedi.

Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.
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