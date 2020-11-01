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01.11.2020 - 18:21 |

İBB burs sonuçları açıklandı mı? Eğitim yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Eksik evrakların teslim süresi 1 Kasım olarak belirtilmişti. Şimdi adaylar sonuç tarihini merak edip 'İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor.

İBB burs sonuçları açıklandı mı? Eğitim yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde... Başvuru yapıp evraklarını teslim eden öğrenciler sonuç tarihine odaklanmış durumda... Dillerden düşmeyen soru ise İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs sonuçları açıklanmış değil. Sosyal medyada adayların beklentileri 30 Ekim tarihindeydi... İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada  ise eksik evrakların son teslimat süresi 1 Kasım olduğu belirtildi. Sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.  Duyuruları takip etmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İBB BURS SONUÇ SAYFASI

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

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