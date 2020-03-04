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04.03.2020 - 15:24 |

İBB bursları ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 27 Ocak - 6 Şubat tarihlerinde burs başvuru ilanı açtı. Binlerce kişi başvuru yaptı. Sonuçlar ilan edildi hatta belgeler teslim edildi. Sürecin son ayağı 3 Mart'ta sona ererken şimdi öğrenciler İBB bursları ne zaman yatacak? diye soruyor.

İBB bursları ne zaman yatacak?

 

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları geçen haftalarda açıklandı. Evraklar teslim edildi. Şimdi öğrenciler en önemli kısım olan burs ücretleri tarihini araştırıyor. Şu sıralar sıklıkla İBB bursları ne zaman yatacak? sorusu sıklıkla soruluyor.

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.

BİR ÖNCEKİ SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

İBB bir önceki süreçte 3200 TL bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer verdi. Buna göre Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatacak.

Madımak lokumu ve baklavası damak çatlatıyorSivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı proje kapsamında açılan kursta madımak otundan lokum ve baklava üretildi.
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