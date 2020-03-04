Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları geçen haftalarda açıklandı. Evraklar teslim edildi. Şimdi öğrenciler en önemli kısım olan burs ücretleri tarihini araştırıyor. Şu sıralar sıklıkla İBB bursları ne zaman yatacak? sorusu sıklıkla soruluyor.

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.

BİR ÖNCEKİ SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

İBB bir önceki süreçte 3200 TL bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer verdi. Buna göre Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatacak.