İBB ile büfe işletmecileri arasındaki görüşmeler sürüyor! Zam tartışmasında taraflar masada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan gazete ve ürün satış büfelerinin yetkisi, İBB Meclisi’nin aldığı kararla İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ’ye verildi. Büfe kiralarına ortalama yüzde 500 zam yapıldı. Büfe sahipleri ve işletmecileri, ‘yenileme’ adı altında kendilerinden 80 ile 300 bin lira arası ödeme istendiğini söyledi. 7 gün içerisinde yeni zamlı sözleşmeye imza atmayan bayiler için ise 1 Ekim’e kadar ihaleye çıkılacağı belirtildi. Büfe işleten esnaf, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanlış bilgilendirildiğini belirterek bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

‘Uzlaşmadan yanayım’

Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu ve bazı oda yetkilileri önceki gün bir görüşme yaptı. Biz de İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu’ya sorduk;

- İBB yetkilileri ile görüştünüz mü?

Evet görüştük, görüşmelerimiz devam ediyor.

- Sizce görüşmeler nasıl sonuçlanacak?

Yemek pişmeye devam ediyor. Pişmeden acı mı, tatlı mı, tuzlu mu bilemeyiz? Bekleyip göreceğiz. Ayrıca ben bu işin başından beri uzlaşmadan yanayım. Sayın Ekrem İmamoğlu’na güvenimizi hiçbir zaman yitirmedim.