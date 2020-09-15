İBB Üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? İBB üniversite bursu ne kadar, başvuruları ne zaman bitecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerine İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurularını başlattı. İstanbul'da bulunan her üniversite öğrencisinin yararlanabileceğiz İBB burs başvurusunun nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını haberimizde derledik.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girmeleri gerekir.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ









İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.

İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2020

İBB burs başvuruları 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *



Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak



Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak



Başvuru Yapamayacak Öğrenciler



Açık öğretimde okuyanlar



Uzaktan öğretim görenler



Ücretli değişim programında bulunanlar



25 yaşından büyükler



Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar



Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler



Yüksek lisans ve doktora öğrencileri



İstenilecek Belgeler



Nüfus cüzdanı fotokopisi



Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge



Vukuatlı Nüfus kayıt örneği



Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript



Bursluluk belgesi



Disiplin belgesi



Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)



Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi



Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler



Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.



Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.



Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.



Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge



Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi



Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.



* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.



** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.



** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.



- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.



- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.



Değerlendirme Yöntemi



Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.



Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.



Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.



Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.