Son dakika | İdlib sınırına askeri sevkiyat

Suriye rejiminin ele geçirmek için havadan ve karadan saldırı düzenlemesi ve binlerce sivilin Türkiye sınırına yönelmesiyle gündeme gelen İdlib’de hareketlilik devam ediyor. Son olarak rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 8 Türk'ün şehit olmasının ardından TSK tarafından bölgeye takviye yapılmasına devam ediliyor. Günlerdir yoğun şekilde takviye yapılan Suriye’nin İdlib kentine bugün de sevkiyat devam etti.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden çıkan aralarında zırhlı araç ile askeri personellerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı. Bir ambulansın da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye’den geçerek Hatay yönüne gitti. Öğle saatlerinde Hatay’a ulaşması beklenen konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye’ye geçmesi bekleniyor. Konvoyda yer alan araç ve askeri personellerin TSK’nın İdlib’de mevcut 12 gözlem noktalarında konuşlandırılacağı belirtildi.

ASKERİ KONVOY, KİLİS'E ULAŞTI

Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Bu sabah komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi. Konvoyda yer alan araç ve askerlerin, Suriye'nin İdlib bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.