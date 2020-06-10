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10.06.2020 - 14:50 | | İHA

İdlib'de 16'ncı ortak devriye yapıldı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 16’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

İdlib'de 16'ncı ortak devriye yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye - Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde; 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, devriyeye ilişkin görüntüleri ve fotoğrafları paylaştı.

İdlibde 16ncı ortak devriye yapıldı

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