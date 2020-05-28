28.05.2020 - 14:04 |
İdlib'de Türk-;Rus 13. ortak devriyesi gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Kullandığınız kolonyadaki alkol oranına dikkat!Corona virüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.