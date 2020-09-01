İdlib'de, Türk ve Rus askerlerinden ortak eğitim

Alınan bilgilere göre, Türk ve Rus askerlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği ortak faaliyetin tatbikat olmadığı, M4 kara yolunda yapılan ortak devriyelerin usullerine yönelik ortak eğitim olduğu öğrenildi. Söz konusu eğitimin dün yapıldığı, bugün de tekrarlandığı belirtildi. Ayrıca İdlib'de Türkiye ve Rusya tarafından şimdiye kadar 26 müşterek devriye gerçekleştirildiği kaydedildi.