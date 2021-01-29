İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, 07.45 Kabataş-Bursa, 08.30 Bursa-Kadıköy, 09.45 Yenikapı-Yalova, 09.45 Yalova-Yenikapı, 10.30 Bursa-Kabataş seferlerinin yapılamadığı, 11.35 Kadıköy-Bursa, 12.00 Bostancı-Bandırma ve 15.30 Bandırma-Bostancı seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise 11.00 Beşiktaş-Adalar ve 12.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.