İhtiras nedir? İhtirassız kısaca ne demektir? TDK'ya göre ihtiraslı olmak ne anlama gelir?

İhtiras kelimesi; güçlü arzu, aşırı manalarında kullanılmakta olup Türkçe diline Arapçadan geçmiştir. TDK'ya göre kelimenin ikinci anlamı tutku şeklinde tanımlanmaktadır. İki heceden oluşmuş olan ihtiras kelimesinin sözlük anlamı tutkuyla yakın anlamlıdır. İhtiras kelimesinin kökü, tutkunun kişiyi bir şey yapmasına ya da bir biçimde acı çekmesine sebep olan dış güç olduğu fikrini taşımaktadır. Modern ihtiras kelimesinin anlamı, bir şeye yoğun şekilde duyulan istek şeklinde kullanılır.

İhtirassız Kısaca Ne Demektir?

İhtirassız; isteksizlik, çok az anlamlarına gelmektedir. İhtirassız kelimesi, ihtiras kelimesinin tam tersi şeklinde nitelendirilmektedir.

TDK'ya Göre İhtiraslı Olmak Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre ihtiraslı olmak; tutkulu olmayı, karşı konulmayan bir irrasyonel kuvvet şeklinde tanımlamaktadır. TDK sözlük anlamına göre aşırı ve güçlü istek anlamlarına da gelen İhtiras kelimesinin anlamlarının bu şekilde olduğunu söylemek mümkündür.