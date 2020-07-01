İki bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasındaki iş protokolünün imza töreni MEB Başöğretmen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada öğretmekten üretmeye, çok yönlü, donanımlı, teoriğe ve pratiğe hakim bireyleri, eğitimde ve uygulamada güzel sanatlara kazandırmak adına bir işbirliği protokolünü hayata geçiriyoruz." dedi.

Güzel sanatların, algıyı ne kadar değiştirebileceğini kavramanın çok önemli olduğunu belirten Ersoy, "öğrenme, değerlendirme, anlatma, anlamlandırma, ifade etme" gibi zihinsel olarak yapılan her şeyin nasıl ve ne kadar algılanabildiği ile ilgili olduğuna dikkati çekti.

Güzel sanatların çok farklı perspektiflerde değiştirip dönüştürerek, insan algısının gelişimini sağladığını anlatan Ersoy, algıyı geliştiren her şeyin de bireyselden toplumsala uzanan büyük bir faydası olduğunu vurguladı.

Sağlıklı bireylerin yine sağlıklı ve gelişmiş toplumları oluşturduğunun altını çizen Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ve değerli üniversitelerle eğitim noktasında böyle yeni bireylerin yetişmesinde ciddi bir adım atacaklarını anlattı.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çalışmaya fayda sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İş tecrübesini ve deneyimini eğitim hayatı boyunca ne denli fazla ve doğru şekilde sağlarsanız, gençlerimizin hayata atıldıklarında mesleklerinde o denli başarılı ve özgün olmalarını da sağlamış olursunuz. Bu açık bir gerçektir ve sanat için de geçerlidir. Kişinin faaliyet gösterdiği alanı tanıması doğru çıkarımlarla isabetli kararlar almasını sağlarken daha okul yıllarında eksikleri, farklılıkları, ihtiyaçları görüp tetkik edebilme özgün fikirlerin oluşmasını ve herkesten önce uygulanmasını sağlar. İnanıyorum ki ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve eğitime yönelik bu protokol güzel sanatlar alanında da söz konusu farkı yaratacaktır."

Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve rektörler başta olmak üzere ilgili eğitim dinamiklerinin son derece yetkin ellerde hazırlandığına işaret ederek, "Bakanlık olarak biz bu uzmanlığın içine güzel sanatlara dair mesleki deneyimi katacağız. Devlet sanatçılarımız, kariyer günleri ve mesleki rehberlik çalışmalarında seminer, konferans, yarışma ve benzeri farkındalık faaliyetlerinde fikri ve fiili olarak yer alacaklar. Alanlarında bu denli tecrübe ve başarı sahibi insanların paylaşımları, gençlerimiz için hem yol gösterici hem şevk verici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

GENÇ YETENEKLERİ KEŞFEDECEK YENİ PROJE

Güzel sanatlar liselerine yönelik bir projenin hazırlıklarını sürdürdükleri müjdesini de veren Ersoy, şunları söyledi:

"Genç yetenekleri keşfetmek ve uluslararası sanat sahnesinde söz sahibi olacak kuşakları yetiştirmek için sanat alanında eğitim gören gençler ile Bakanlığımızın sanatçılarını buluşturmayı planlıyoruz. Eğitim süreçlerinde üstün başarı gösteren gençlerin Bakanlığımız bünyesinde sanatçı olmalarını hedeflediğimiz bu projede, gençlerimizi tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz. Projemizin bütün detaylarını inşallah Eylül ayında sizlerle paylaşacağız."

Ersoy, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Güzel sanatlar alanında eğitimden uygulamaya gençlerimizin yetkin, özgün ve başarılı bireyler olmasını, hizmet etmesini diliyorum. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu büyük memnuniyet ve hassasiyetle yerine getireceğimizi ifade ediyorum." ifadesini kullandı.