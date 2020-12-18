MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İki kişi hayatını kaybetmişti! Çatışma anı saniye saniye kameralarda
ABONE OL
18.12.2020 - 01:25 | | DHA

İki kişi hayatını kaybetmişti! Çatışma anı saniye saniye kameralarda

Ankara'da, uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Olay, çarşamba günü akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 'Dalin' lakaplı İsmail Altun ile beraberindeki Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda ağır yaralandı. Ü.L.'nin aralarında bulunduğu karşı grup otomobille kaçtı. Kaçan grubun otomobilden ateş etme anı caddedeki iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Görüntüde şüphelilerin ateş ettikten sonra otomobille kaçması ve cadde esnafının olay sonrası yaşadığı şaşkınlık yer alıyor. 

İki kişi hayatını kaybetmişti Çatışma anı saniye saniye kameralarda


Çatışmanın ardından, ağır yaralı İsmail Altun yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bırakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalan Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Altun da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

MAMAK'TAKİ ÇATIŞMAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Abdulhai Alkuda ile İsmail Altun'un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla sonuçlanan çatışmaya karıştığı belirlendi. Trafikte seyir halindeyken yaşanan çatışma sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı. 

Başkan Böcek'ten sert sözler: Ben ölüm döşeğindeyken, koltuk sevdasına düştülerYaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olup görevine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yayımladığı mektubunda CHP'yi değil bazı CHP'lileri hedef aldığını söyledi. "Ben ölüm döşeğindeyken, ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı" diyen Böcek, istifa edip başka partiye geçmeyi düşünmediğini kaydetti. 24 saat sağlık ekibinin takibinde olan ve oksijen takviyesinden de ayrılan Böcek, günde 3 saat fizik tedaviye giriyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın, uyku düzenini bozdu

Uzmanlar uyardı! Salgın, uyku düzenini bozdu

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştiriliyor

Salda Gölü kıyısına ahşap üniteler yerleştiriliyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet