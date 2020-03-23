İki sürücüye yüksek sesle müzik ve abart egzozdan 1332 lira ceza

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, corona virüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini artırdı. Yolcu taşıyan araçlar durdurularak, yolcular corona virüse karşı uyarıldı. Vatandaşlardan evde kalmaları istendi.

Polis, denetim sırasında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 132 lira, aracına abart egzoz taktığı belirlenen sürücüye de 1200 lira idari para cezası kesti. Ses sistemi ve abart egzoz ise söküldü.