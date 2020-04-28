İlaç alabilmek için evlerini satıyorlar

Kanser hastalarının ilaçları maliyetli ve çoğu bu yüzden tedavi sürecinde sıkıntı yaşıyor. SGK’nın ödeme kapsamında olmayan ve aylık maliyeti 10 ila 25 bin TL arasında olan immünoterapi ilacı almak zorunda olan kanser hastaları, tedavi masraflarını karşılamak için arabasını ya da evini satıyor. İlacı alacak parası olmayanın ise tedavisi yarım kalıyor. Hasta ve yakınları immünoterapi ilaçlarının SGK’nın ödeme kapsamına alınmasını istiyor.



Evini satışa çıkardı



Bir çocuk sahibi Deniz Okçu da (42) immünoterapi ilaçlarını alabilmek için evini satılığa çıkardı. 2013 yılında 5.5 aylık hamileyken kanser olduğunu öğrendiğini belirten Okçu, şunları söyledi: “Üçüncü evre geniz kanseri olduğumu öğrendim. Hamileyken tedaviye başladık. Kemoterapi tedavisi görerek atlattım. Çok sağlıklı bir bebek dünyaya getirdim. Ama maalesef oğlum Kerem 4 yaşına gelince kanserim nüksetti. Bu defa doktorlar daha fazla kemoterapi alamayacağım için immünoterapi almam gerektiğini söylediler. Tabii o zaman çalıştığım ve özel sağlık sigortam olduğu için immünoterapiye başladım.



Bu süreçte işime devam ettim. 10 Aralık 2019’da kriz olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldım. Bu zamana kadar altı immünoterapi aldım. Tazminatımla iki tane daha alabilirim. Sonra ne olacak, bilemiyorum. 20 günde bir 25 bin TL’lik bu ilacı almak zorundasınız. Çok pahalı. Bazı insanların tek çaresi bu. SGK’nın bu ilaçları karşılaması lazım. İlaçların masrafını karşılayabilmek için evimi satılığa çıkardım” dedi.



‘90 bin lira borcum var’



Babası Mustafa Karaman iki yıl önce akciğer kanserine yakalanan Elif Alver de şunları söyledi: “Babam kemoterapi ve radyoterapi gördü. Çok uzun süre ışın aldığı için bundan sonraki süreçte kemoterapi alamayacağını söylediler. ‘Tedavi yöntemi var ama ücretli’ dediler. Sonra immünoterapi tedavisine başlandı. Babam 21 günde bir 14 bin liraya ilaç alıyordu. Şu anda eczaneye 90 bin lira borcumuz var. Eşim eczane teknisyeni olduğu için ilaçları eczacı arkadaşımız parayı daha sonra vermek üzere verdi. SGK’ya dava açtık. Kaybedersek borcumuzu ödemek için kredi çekeceğim.”



Dava açtı ve kazandı



Avukat Dilşad Enhoş’un da, 2017 yılında babası Raşit Doğan Enhoş’a mesane kanseri teşhisi konuldu. Babasının yaklaşık 1.5 yıl kemoterapi aldığını söyleyen Enhoş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Kemoterapinin kötü etkileri oluyor. Babam artık kemoterapiyi alamayacak duruma gelmişti. Vücudu kaldıramaz hale geldi. Doktorlar bize immünoterapiden bahsettiler. Ancak ilaçların çok pahalı olduğunu ve SGK’nın karşılamadığını söylediler. Biz bunun üzerine babama bu ilaçları alabilmek için sağdan soldan eşten dosttan para topladık. Babam 21 günde bir alıyordu ilacını ve biz ilaca 11 bin 500 TL para ödüyorduk. Bu şekilde 80 bin 500 TL harcadık.



Bunun üzerine ben dava açtım. Mahkeme hem geçmişte harcadığımız ilaç paralarının bize geri ödenmesine hem de yeni ilaçların parasının karşılanmasına hükmetti. İlacı yine kendiniz alıyorsunuz ancak faturanızı götürüp parasını SGK’dan geri alıyorsunuz. Babamın bu hastalığından sonra ben bu durumda olan birçok insanla tanıştım ve onlar için de dava açtık. Yaklaşık 30’a yakın davamız var. Ancak kanuni düzenleme olmadığı için bazı mahkemeler kabul ederken bazı mahkemeler davaları reddediyor.”



Kampanya başlattılar



İmmünoterapi ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için change.org’da imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya kanser hastaları ve yakınlarının yanı sıra binlerce kişi destek verdi. Öte yandan belirtilen ilaçlarla ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını sormak için ulaştığımız SGK yetkilileri, kanser tedavisinde kullanılan immünterapi ilaçları ile ilgili SGK’ya talepler geldiğini ve taleplerin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.