İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

Altun, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in, rutin bakımlarının ardından yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Oruç Reis'in, Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Mesajımız açık; Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor, Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz. Ancak 'Benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz. Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'aşılmaz' denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reisimizin yolu açık olsun."