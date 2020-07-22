22.07.2020 - 17:14 |
İlhan Cihaner kimdir, kaç yaşında? İlhan Cihaner nereli?
İlhan Cihaner'in CHP'nin hafta sonu gerçekleşecek olan 37'inci Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday adayı olacağı gündeme geldi. Gelen bu haber sonrasında ise "İlhan Cihaner kimdir?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte İlhan Cihaner'in yaşamı...
İlhan Cihaner'in hayatı gündemde araştırılıyor. Hafta sonu Bilkent Odeon'da yapılacak olan CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'in genel başkanlığına aday adayı olacağı belirtildi. Peki İlhan Cihaner kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
İLHAN CİHANER KİMDİR?
İlhan Cihaner, 23 Şubat 1968 yılında Kars'ta doğdu.
İlköğretimi Kars’ta, orta öğretimi Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçildi.
2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.
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