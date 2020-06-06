Ilısu Barajı'nın ismi ne oldu? Ilısu Barajı nerede?

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin altı türbininden ilki, törenle hizmete alındı.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su tutma çalışmalarında da sona gelindi.

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği üzere 6 türbinden biri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda devreye alındı.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan 2020'de Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde ilk tirbün test amaçlı döndürülmüştü.

Barajın su altında bırakacağı tarihi Hasankeyf için de proje yapıldı. Bu kapsamda, tarihi eserler dev taşıma operasyonlarıyla yeni yerlerine götürüldü. Tarihi Hasankeyf, oluşturulan Arkeopark'ta yeniden hayat buldu ve evleri su altında kalacak olanlara yeni evler yapıldı.



ILISU BARAJI'NIN İSMİ NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini açıkladı. Peki Veysel Eroğlu kimdir?

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doçent ve profesör oldu.

Hollanda'da araştırmalar yaptı. İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı; İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı; İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003-2007 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü olarak vazife yaptı. Su Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Dünya Su Konseyi Eski Guvernörüdür.



45'i yabancı dilde olmak üzere 350'nin üzerinde ilmî makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları ile kitapları yayımlandı.

23, 24 ve 26. Dönemde Afyonkarahisar, 25. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 60.Hükûmette Çevre ve Orman Bakanı; 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükûmetlerde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi olarak vazife yapmaktadır.

İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

ILISU BARAJI NEREDE?

Ilısu Barajı; Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 km. doğusunda, Dicle Nehri üzerinde yer alıyor.

Ilısu Barajı, 10,6 Milyar m³ depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3. büyük depolama hacmine sahip barajı olacak.

Ilısu Barajı ve HES, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1 820 metre kret uzunluğuna sahiptir.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli tesislerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES’in planlama çalışmaları 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1954 yılından bu yana Dicle Nehri sularından yararlanmak adına çalışmalar yapılmış, “Ilısu Barajı” ismi ilk olarak 1980 yılında gündeme gelmiştir. Ilısu Barajı ve HES Projesi Kesin Proje Raporu Temmuz 1982 yılında hazırlanmıştır. Ülkemizin 70 yıllık hayali olan Ilısu Barajı’nın temeli 2008 yılında atılmış ve inşaat çalışmaları başlamıştır.

Ilısu Barajı, 2018 yılında su tutma aşamasına getirilmiş, ancak baraj göl sahasında kalan tarihi ve kültürel varlıkların korunup kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ettiğinden su tutulmamış, bu işlem 19.07.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.