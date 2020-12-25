İlkokul Ortaokul ve Lise'de sınavlar ertelendi mi? İlkokul, Ortaokul ve Lise'lerde yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak?

MEB tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile yarıyıl tatili, sınavlar, karne konusu gibi birçok konuda açıklama yapıldı. Yapılan açıklama neticesinde 22 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitimin uzatıldığı 25 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatiline Nisan ayında gerçekleştirilecek olan bir haftalık ara tatilin eklenmesi ile öğrenciler 21 gün sürecek bir yarıyıl tatili geçirecek. Öğrencilerin bu süreçte en fazla merak ettiği soru ise sınavlar yüz yüze mi yapılacak, hangi tarihler içerisinde yapılacak sorusu olarak dikkat çekiyor. İşte sınavların uygulanacağı gün ve tarihler...

MEB'DEN SON DAKİKA SINAV AÇIKLAMASI! İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Son dakika haberine göre, orta öğretimde yüz yüze sınavlar 15 Şubat sonrasına ertelendi. Sınava girmeyen öğrenciler performans sınavları ile ilk yarı yıl puanını alacak. Öğrencilerin girdiği sınavlar iptal oldu.

İLKOKUL SINAVLARI

1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek.

ORTAOKUL SINAVLARI

Ortaokulda bir dersten bir sınav yüz yüze gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere 1 hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik ve Türkçe gibi temel derslerden olacak.

LİSE SINAVLARI

Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanlarına göre belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz yüze olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar gruplar halinde, hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okullarda gerçekleştirilecek.

KARNE DAĞITILACAK MI?

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak.