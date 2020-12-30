İnaktif aşı ne demek? İnaktif aşı örnekleri neler? İşte, inaktif aşısı özellikleri...

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den temin ettiği ve koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aşı, çeşitli yöntemlerle öldürülmüş mikroorganizmalardan oluşan aşılardır. Canlı aşı değildir. Hücredışı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda etkili olan inaktif aşıların canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısa olan aşı türü olarak bilinirler. İşte, inaktif aşı hakkında ayrıntılar...

İNAKTİF AŞI NE DEMEK?

Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmüş m.o.ları içeren aşıları ifade eder ve ölü aşılardır. Hücredışı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda etkilidirler. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır. Vücutta oluşturduğu uyarım genellikle zayıftır. İnaktif aşının da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Avantajları: Kontaminasyonlardan etkilenmez, aşı kombinasyonları mümkündür, infeksiyon oluşturmaz, etrafa bulaşmaz ve yayılmaz, her canlıya istenilen miktarda aşı materyali verilebilir.

Dezavantajları: Bağışıklık kısa sürelidir, lokal reaksiyonlara yol açabilir, konsantrasyonu gereklidir, iyi bir inaktivasyon yapılmamışsa infeksiyonlara yol açabilir, büyük dozlar halinde kullanılır, tek tek uygulanır, adjuvantlara gereksinim vardır.

İNAKTİF AŞI ÇEŞİTLERİ

- Influenza A ve B

- Poliomiyelitis

- Kuduz

- Hepatitis B

- Şap aşısı

- Newcastle

- İnfeksiyöz bronchitis gibi...