İnfluenza da pik yaptı!

Sağlık Bakanlığı, son yayınladığı grip raporunda Türkiye’deki H1N1 ve diğer solunum yolu enfeksiyon rakamlarını açıkladı: Yılın ilk 8. haftası itibarıyla ‘influenza’ şüphesiyle hastaneye başvuran 100 olgudan 38’inde hastalık tespit edildi. İnfluenza pozitifliğinde şubat başına göre yüzde 16’lık artış var. Hastanelere başvuran olguların yüzde 34’ünde diğer solunum yolu virüslerine rastlandı. En çok saptanan virüs; RSV.

Pozitiflik hızı

Bakanlığın açıklamasında, influenza sezonunun Avrupa’ya göre 2 hafta geç başladığına dikkat çekilerek, “Pozitiflik hızı yüzde 50 üzerinde seyretmiştir. İnfluenza pozitiflik hızı 2017/2018 influenza sezonu hariç, son üç grip sezonuna göre bir hafta erken, yüzde 50 üzerine çıkmıştır. 13 - 19 Ocak arasında yüzde 69,9 ile geçmiş influenza sezonlarına göre daha yüksek pozitiflik hızı ile pik yapmıştır. Son altı grip sezonunda saptanan en yüksek pozitiflik hızı yüzde 43,7 - yüzde 65,4 arasında değişmektedir.

Okulların tatil olduğu hafta influenza pozitiflik hızı sırası ile yüzde 54,5 ve yüzde 51,6’ya düşmüştür. 3-9 Şubat haftası ise belirgin bir düşüş göstermiş ancak sonraki hafta dolaşımdaki influenza B virüslerindeki artış ile hafif yükselme eğilimine girmiştir” denildi.

Bölgelere göre virüs

Sezon geneli dikkate alındığında Türkiye’de dolaşımdaki baskın virüsler açısından bölgeler arasında farklılıklar olduğuna değinilirken şu bilgiler paylaşıldı: “Akdeniz Bölgesi’nde influenza B, Marmara Bölgesi’nde influenza A (H1N1) virüsü baskın virüs olarak dolaşımda yer alırken Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde influenza B ve influenza A (H1N1) virüslerinin birlikte dolaşımda yer aldığı görülmektedir.”