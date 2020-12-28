İnternetten ‘izinsiz yardım’a yasak!

TBMM Genel Kurulu’nun bir aylık tatile girmeden önce kabul ettiği Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası özetle şöyle:

İnternetten yardım toplamak isteyenler her türlü bilgiyi valilik ve İçişleri Bakanlığı’na bildirecek. İzinsiz yardım toplama faaliyeti halinde bu kurumlar internet sitesine erişim engellenmesi için sulh ceza hâkimliğine başvuracak. Mahkeme 24 saat içinde talebi karara bağlayacak.

İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar para cezası, 200 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kara para aklanması, nükleer, balistik füze programlarını düzenlen kararlarına karşı hareket eden kişi veya kuruluşlara her türlü fon sağlanması yasak olacak.

Türkiye’de BMGK kararların uygulanmasına ilişkin, sekreteryasını MASAK’ın yapacağı ve gizli çalışacak Denetim ve İşbirliği Komisyonu kurulacak.

Terörizmin finansmanı ve uyuşturucu suçlarından mahkûm olanlar dernek organlarında görev alamayacak.

İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten men edebilecek ve derhal mahkemeye başvuracak.