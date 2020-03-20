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20.03.2020 - 15:11 |

İOKBS (Bursluluk) sınavları ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi mi?

İOKBS (Bursluluk) sınavları için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan İOKBS (Bursluluk) sınavları ertelendi mi sorusu adaylar ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki İOKBS (Bursluluk) sınavları ertelendi mi? MEB'den açıklama yapıldı mı?

İOKBS (Bursluluk) sınavları ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi mi?

İOKBS (Bursluluk) sınavları için adayların araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından dün 9 sınavın ertelendiğinin duyurulmasının ardından öğrenciler İOKBS (Bursluluk) sınavları ertelenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. 25 Nisan'da yapılacak olan İOKBS (Bursluluk) sınavının ertelendiği duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik. "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik" dedi.

 

Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştıZonguldak'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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