İOKBS (Bursluluk) sınavları ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi mi?

İOKBS (Bursluluk) sınavları için adayların araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından dün 9 sınavın ertelendiğinin duyurulmasının ardından öğrenciler İOKBS (Bursluluk) sınavları ertelenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. 25 Nisan'da yapılacak olan İOKBS (Bursluluk) sınavının ertelendiği duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik. "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik" dedi.