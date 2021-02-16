Müge Anlı İranlı Marjan olayı son dakika | Marjan'ın sakladığı sır ne?

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te olaylar çözülmeye yeni olaylar aydınlatılmaya devam ediyor. Kayıp olarak başvurulan Marjan isimli genç kız ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başlamıştı.

MÜGE ANLI İRANLI MARJAN BULUNDU MU?

30 yaşındaki İranlı Marjan isimli genç kızın kaybolması ile ilgili annesi canlı yayına katıldı. Kızının nerede olduğunu merak eden annesi gelecek telefonları bekliyor. İlk olarak Marjan'ın erkek arkadaşından şüphelenen annesi gelen telefonlar üzerine arayışına devam ediyor.

Yaşanan son dakika gelişmelere göre Marjan'ın İstanbul Nispetiye caddesi üzerinde bir kadın ve bir erkek tarafından arabaya bindirilerek kaçırıldığı iddia ediliyor. Müge Anlı'da gelen telefonların ardından kaçırılma görüntüleri incelenmeye başlandı.

16 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının açılışında Müge Anlı müjdeyi verdi. İran vatandaşı Marjan bulundu. Marjan'ın olayla ilgili detaylar vermemesi şüphe uyandırdı. 4 günlük süre içerisinde Marjan kaçırıldı mı? Kimler kaçırdı merak konusu.