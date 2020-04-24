İrem isminin anlamı nedir? İrem ne demek, ne anlamına gelir?

İrem isminin kökeni Arapçadan geliyor. Zaman içerisinde Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu güzel isim, özellikle hem gündelik hem de dini açıdan anlamları ile bir adım öne çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bu ismin anlamını öğrenerek çocuğunuza verebilirsiniz.

İrem Ne Demek?

İrem oldukça fazla anlamı bulunan Türkiye'deki en güzel isimlerden biridir.

- Cennet bahçesi,

- Ok ya da kurşun atılan nişan tahtası,

- Musiki aletin adı ve bunu icat eden kişinin ismi,

- Ad Kavmi döneminde, Şeddad tarafından cennete benzetilmek için yapılmış bahçe olarak, Yemen ya da Şam'da bulunduğu yer,

Bu özel ve etkileyici anlamları ile beraber kız çocukları için günümüzde kullanılan en önemli isimlerden biridir. Hem sözcük hem de isim anlamları olarak ortak şekilde bu ifadeler üzerinden tabir edilir.

İrem Kur’an’da Geçiyor mu?

İrem kız çocukları için kullanılan ve sevilen bir isimdir. Bu yüzden internet üzerinden de sıkça araştırılan ve Kur’an’da geçip geçmediği merak edilen adlar arasında bulunuyor. İrem ismi Kur’an’da yer almaktadır. Özellikle Kur’an-ı Kerim'de Fecr suresinde geçer.