İş yeri sahibine büyük şok! Adına naylon fatura düzenlenip, çek kesildi

3 çocuk annesi Jale Polat, 5 yıl önce tanıdığının tavsiyesi üzerine, Memurevleri Mahallesi'nde ısıtma ve soğutma üzerine iş yeri açtığını söyledi. Polat, bu işi tavsiye eden kişinin, kendisini Ali Rıza T. ile tanıştırdığını belirterek, "Güven veren bir kişiliği vardı. Benimle çalışmaya başladı. Riskli hamileliğimden dolayı sürekli hastaneye gidip gelmeye başladım. Düşük yapma ihtimalim vardı. Bu kişi de işleri takip edeceğini ve bana merak etmemem gerektiğini söyledi. Doğum yaptığım sırada yanıma gelip işlerin kötü gittiğini ve iş yerini kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Gelirken de yanında birkaç evrak getirmişti. İş yeri kapatmayı posta yoluyla yapacağını belirtip evrakı bana imzalattı" dedi.

'TÜM DEFTERLER YOK EDİLMİŞ'

İş yeri kapandıktan 3 ay sonra evine maliyeden yazı geldiğini anlatan Jale Polat, şöyle konuştu:

“Yazıda, iş yeri defterinin maliyeye teslim edilmediği ve en kısa sürede teslim edilmesi gerektiği belirtiliyordu. Maliyeye gittiğimde, naylon faturalardan dolayı binlerce lira vergi borcu olduğunu öğrendim. Meğer ben evde yatarken iş yerimin muhasebecisi değiştirilmiş, SGK'ya da 15 kişiyi iş yerinde çalışıyor gibi göstermişler. Adıma çek alıp, imzamı taklit ederek çekleri ciro etmişler. Naylon fatura kesilmiş ve tüm defterler de yok edilmiş."

Ali Rıza T. ile muhasebeciye ulaşamadığını öne süren Jale Polat, “Bu kişiler hakkında 2-3 kez savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sonradan öğrendiğim kadarıyla ifadeleri alınıp serbest bırakılmış. Ama ben Antalya 9. Asliye Mahkemesi'nde 'sahte belge düzenlemek' ve 'vergi kaçakçılığı'ndan yargılanıyorum. Adaletin yerini bulacağını umut ediyorum. Çok zor durumdayım. Yapılan işlemlerin hiçbirinde imzam yok ama derdimi anlatamıyorum. İmzalar kriminale gitse gerçek ortaya çıkacak" diye konuştu.