İş yerlerindeki önlemler yetersiz

Evden çalışanların oranı yüzde 25-30

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarından vaka sayılarındaki artışın önüne geçildiğini görüyoruz. Elbette günlük vaka sayıları hâlâ çok yüksek ancak yine de her geçen gün daha az vaka duyurulması moral verici, aşının da sağlık çalışanlarından başlayarak devreye girmesi geleceğe daha umutla bakabilmemizi sağlıyor.

Yetkililer, bir süre sonra kısıtlamaların gevşetilmesinin yeniden gündeme alınabileceğini belirtiyor. Bu noktada çalışanların durumlarına baktık. Çalışanların yüzde 64’ü salgının işleri-iş yerleri için ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Bu, mayıs ayından beri karşılaştığımız en yüksek oran.

Her üç çalışandan biri, işinin evden çalışmaya kısmen veya çok uygun olduğunu belirtiyor. Evden çalışanların oranı ise yüzde 25-30 civarında, yani işi evden çalışmaya az veya çok müsait olanların büyük çoğunluğunun bu dönemde evden çalışmakta olduklarını söyleyebiliriz. Bu grubun üçte ikisi salgın nedeni ile evden çalışıyor, geri kalanlar ise salgından önce de evden çalıştıklarını ifade ediyor.

Bu tabloyu tersinden okursak her on çalışandan yedisinin işi evden çalışmaya uygun değil ve çalışabilmek için işe gidiyorlar. Her dört iş yerinden birinde salgına karşı alınan önlemler yetersiz bulunuyor. Salgına karşı yeterli önlem aldığı belirtilen iş yerlerinin oranı ise yüzde 32.

Salgın ile mücadelede mesafe alabilmek için bireylerin maske-mesafe-temizlik önlemleri alması, sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra işletmelerin de onlara düşen görevi yerine getirmeleri kritik. Salgına karşı kısmen önlem alabilmiş ya da önlem almakta yetersiz kalmış iş yerlerinin oranı yüzde 68. Bu tablo mücadelenin daha güçlü verilebilmesini zora sokuyor, normale dönme tarihini geciktiriyor.

Çalışanların büyük çoğunluğu işe gitmeye devam ediyor

Soru: Şu anda işe mi gidiyorsunuz yoksa evden mi çalışıyorsunuz? Lütfen sizin için en uygun seçeneği işaretleyiniz.

Virüsü, işi veya işyeri için ciddi bir tehlike olarak görenlerin oranı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Virüsün işe/iş yerlerine olan etkisini Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırmamız mart ayında başladığından bu yana takip ediyoruz. Salgının ilk döneminde sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerine yönelik kısıtlamaların da etkisiyle normalleşme sürecinin hemen öncesinde virüsün işine veya iş yerine ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyen çalışanların oranı yüzde 67 seviyesine kadar çıkmıştı. Ciddi ve kısmen tehlikeli görenlerin toplam oranı ise aynı dönem yüzde 90 olarak gerçekleşmişti.

Bugüne gelindiğinde risk algısının benzer olduğunu görüyoruz. Çalışanların yüzde 64’ü salgının işleri için çok tehlikeli değerlendiriyor, kısmen tehlikeli görenlerle beraber oran yüzde 87’ye çıkıyor.

İŞİNİZ / İŞYERİNİZ İÇİN “CİDDİ BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR”

Soru: Sizce koronavirüs işiniz/işyeriniz için ne kadar bir tehlike oluşturuyor?”





İş yerinin koronavirüsle ilgili aldığı önlemleri çok yeterli bulanların oranı %32

Soru: İşyerinizin koronavirüse karşı aldığı tüm önlemleri düşündüğünüzde bu önlemleri ne kadar yeterli buluyorsunuz?

Bu dönem araştırmamızda, çalışanlara iş yerlerinin virüsle ilgili aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığını sorusunu yönelttik. Çalışanların sadece üçte biri bu konuda işyerlerine tam puan veriyor.

İş yerlerini doğrudan yetersiz olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 24 ile sınırlı, geri kalan yüzde 44 bu konuda atılan adımları kısmen yeterli olarak tanımlıyor. Öte yandan, iş yerlerinde alınan önlemlerin “kısmen” yeterli olması aslında iş dünyasının salgınla mücadeleyi olması gerektiği gibi yürütümediği anlamı da taşıyor. Mücadelenin sadece vatandaşlar nezdinde değil, büyük-küçük farketmeksizin tüm iş yerleri tarafından da kusursuz yürütülmesi salgını sona erdirmek için elzem.

Çalışanların 3’te 1’i işlerinin evden çalışmaya uygun olduğunu düşünüyor

Soru: Yaptığınız işi düşündüğünüzde genel olarak evden çalışmaya uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

Yeni yılın ikinci haftasında, evden çalışanların toplam oranı yüzde 28 olarak gerçekleşti. Yüzde 18 salgın nedeniyle yüzde 10 ise salgından bağımsız olarak halihazırda evden çalıştığını ifade etti. Çalışanlara kendi işlerinin evden çalışmaya uygun olup olmadığını sorduğumuzda ise çalışanların sadece üçte biri (%32) işlerini bu çalışma modeline uygun görüyor. Evden çalışması mümkün olanların büyük çoğunluğu şu anda evden çalışma modeline geçmiş gözüküyor. Kısacası, çalışanların büyük bölümü vaka sayıları ne kadar yüksek olsa da işe gitmeye devam ediyor. Toplu taşıma kullanmak vatandaşlar arasında ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor, ancak kendi aracıyla işe gidemeyecek olan çalışanların gerçeği bu. Virüse maruz kalma riski en yüksek olan kesimlerden birisi çalışanlar.

Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması 9 - 12 Ocak 2020