İSG sınav soruları-cevapları açıklandı mı 2020? İSG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

İSG sınavı bugün tamamlandı. ÖSYM, İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Diğer taraftan ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girenler sınav soruları ve cevaplarını araştırıyorlar. Peki İSG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

İSG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2020?

2020 İSG sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sorular ve cevap anahtarı ile ilgili açıklama gelince detaylar haberde yer alacak.

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık tarihinde açıklanacak.