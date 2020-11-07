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07.11.2020 - 17:30 |

İSG sınav soruları-cevapları açıklandı mı 2020? İSG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

İSG sınav soruları ve cevapları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bugün yani 7 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sına sonrasında sınav soruları , cevapları ve sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmaya başladı. Peki İSG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı 2020?

İSG sınav soruları-cevapları açıklandı mı 2020? İSG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

İSG sınavı bugün tamamlandı. ÖSYM, İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Diğer taraftan ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girenler sınav soruları ve cevaplarını araştırıyorlar. Peki İSG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

İSG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2020?

2020 İSG sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sorular ve cevap anahtarı ile ilgili açıklama gelince detaylar haberde yer alacak.

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık tarihinde açıklanacak.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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