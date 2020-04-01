İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği dilekçe formu! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek, şartlar nelerdir?

Kısa Çalışma Ödeneği dilekçe formuna nereden erişim sağlanacağı merak ediliyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları internet ortamında gerçekleştirilebilecek. Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 23 Mart tarihi itibariyle başladı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman verilecek, dilekçe formu nerede yer alıyor? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İşverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DİLEKÇE FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları değerlendirmesi bitmesi ile ödemeler yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Corona virüs önlemleri kapsamında kısa çalışma ödeneği tekrar düzenlendi. Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60'a çekildi.