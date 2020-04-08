İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekiliş sonuçları sayfası - 14 bin sürekli işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı 2020

Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 10 bin 998 temizlik işçisi 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız) bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı kadrolarına ilişkin başvurular 26-30 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilişi bugün başladı. 14 bin işçi alımına 737.489 kişinin başvuruda bulunduğu duyurulmuş kura işlemlerinin iki güne bölündüğü açıklanmıştı. Bugün 26 il için gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura çekiliş sonuçları

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı kadrolara ilişkin başvurular 26-30 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

İŞKUR kura çekilişi 08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

İŞKUR kura çekilişi 09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN VAR MI?

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura çekilişinde canlı yayın yapılmıyor. Kura sonuçları 8-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildikten sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir açıklaması yapıldı.

KURA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI