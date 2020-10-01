İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TYP ilanı verildi. Geçici süreyle çalışacak olan işçiler başvurularını tamamladı. Bazı illerde başvurular devam ederken en mühim konu elbette sonuçlar... Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura ne zaman çekilecek?

TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bazı ilanlar için sonuçlar noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.Sonuçlar açıklandığı andan itibaren İŞKUR TYP ekranından öğrenilebildiği gibi, İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün olabiliyor. Ayrıca TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.

İŞKUR TYP EKRANI