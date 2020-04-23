Islah Ne Demek? Tdk'ya Göre Islah Etmek Ve Islahatçı Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

Islah kelimesi kökeni itibari ile Arapça bir kelimedir. Bu sebeple de dilimize Arapçadan geçmiştir. Islah kelimesinin anlamına bakıldığında düzeltme ve iyileştirme diyebiliriz.



Islah Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Islah kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında iki farklı anlam barındırmaktadır. Islah kelimesinin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Düzeltme ve iyileştirme

- Bir hayvana veya bir bitki türüne daha iyi verim alınması amacıyla yapılan işlemler



TDK'ya göre Islah Etmek ve Islahatçı Kelimeleri Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu'na göre ıslah etmek kelimesi iki farklı anlam barındırmaktadır. Birinci anlamı iyi bir duruma getirmek ve iyileştirmektir. İkinci anlamı ise yola getirmek anlamıyla kullanılır.



Islahatçı kelime anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmamaktadır. Fakat ıslahatçı kelimesine reformcu veya reformist denilebilmektedir.