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06.04.2020 - 20:46 |

İsmet İnönü 1950'de Cumhurbaşkanlığı bıraktıktan sonra hangi görevi yapmadı? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki İsmet İnönü 1950'de Cumhurbaşkanlığı bıraktıktan sonra hangi görevi yapmadı?

İsmet İnönü 1950'de Cumhurbaşkanlığı bıraktıktan sonra hangi görevi yapmadı? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

İsmet İnönü 1950'de Cumhurbaşkanlığı bıraktıktan sonra hangi görevi yapmadı?

Meclis Başkanlığı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz."
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